22 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı
22 Ağustos 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:05 Spor Artı
01:30 Transfer Gündemi
02:00 Aktüel Futbol
03:35 İleri Üçlü
04:00 Spor Artı
04:55 Takvim Yaprakları
05:00 Gündem Futbol
06:00 Arsenal - Chelsea
06:20 Ustalara Saygı
06:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
07:00 A Milli Futbol Takımı Özetler
08:00 İlk Baskı
08:40 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Salto
09:15 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
09:30 Orhan Ayhan'la
10:00 İleri Üçlü
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
12:50 Takvim Yaprakları
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 Muhabir Saati
16:00 Spor Hafta Sonu
16:00 Transfer Günlüğü
18:00 Spor Merkezi
18:00 Hedef Süper Lig
20:00 Spor Hafta Sonu
20:00 Arsenal - Chelsea
20:25 Ustalara Saygı
20:50 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
21:00 Transfer Gündemi
22:00 Spor Akşamı
23:05 Transfer Gündemi
23:05 İleri Üçlü
Kaynak: InterSinema.com