21 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı
21 Temmuz 2020 Salı günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
21.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 21.07.2020 06:45
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Leyla ile Mecnun
00:30 Kalk Gidelim
02:10 52 Hafta
02:35 Elimi Bırakma
03:00 Diriliş Ertuğrul
05:45 Ege'nin Hamsisi
06:25 Sağlıklı Mutfak
07:25 Osmanlı Tokadı
08:25 Osmanlı Tokadı
09:45 Tozkoparan
10:30 Tozkoparan
11:25 Ferhunde Hanım ve Kızları
11:55 Elimi Bırakma
12:15 Elimi Bırakma
15:45 Kalk Gidelim
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Yedi Numara
20:00 Madagaskar 2: Afrika'dan Kaçış
21:45 Forrest Gump
22:00 Yeşil Deniz
Kaynak: InterSinema.com