21 Şubat 2021 Atv Yayın Akışı
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21 Şubat 2021 Atv Yayın Akışı

21.02.2021 06:42 | Son Güncelleme: 21.02.2021 06:45
21 Şubat 2021 Atv Yayın Akışı

21 Şubat 2021 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Maraşlı

01:30 Kanatsız Kuşlar

03:20 Kanatsız Kuşlar

04:20 Bir Zamanlar Çukurova

05:20 Bir Zamanlar Çukurova

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Kediler ve Köpekler 2

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:40 Maraşlı

11:45 Dizi TV

12:35 Kuruluş Osman

15:20 Bir Zamanlar Çukurova

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

20:00 Hercai

22:30 Kardeşlerim

Kaynak: InterSinema.com

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