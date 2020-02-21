21 Şubat 2020 Kanal d Yayın Akışı
21 Şubat 2020 Cuma günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Kral Arthur: Kılıç Efsanesi
02:45 Gelinim Mutfakta
04:45 Tatlı İntikam
05:00 Tatlı İntikam
06:15 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber
20:00 Kral Arthur: Kılıç Efsanesi
20:00 Arka Sokaklar
22:30 Taksi 4