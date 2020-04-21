21 Nisan 2020 Show Yayın Akışı 21 Nisan 2020 Salı günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… SHOW YAYIN AKIŞI 01:15 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 01:30 Gizli Dosya 03:45 Yeni Gelin 04:00 Aşk Laftan Anlamaz 05:45 Aşk Laftan Anlamaz 06:00 Aşk Laftan Anlamaz 08:00 Gelin Evi 10:00 Yeni Gelin 13:00 Kuaförüm Sensin 16:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 18:45 Show Ana Haber 20:00 Çukur 20:00 Güldür Güldür Show 22:15 Çukur 23:45 Dehşetin Dişleri Kaynak: InterSinema.com