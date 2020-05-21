21 Mayıs 2020 Star Yayın Akışı 21 Mayıs 2020 Perşembe günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:45 Garip 00:45 Aramızda Kalsın 02:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi 03:50 Erkenci Kuş 04:10 Erkenci Kuş 05:00 Güzel Köylü 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:20 Evde Hareket Zamanı 10:00 Erkenci Kuş 13:30 Gerçeğin Peşinde 16:30 Güzel Köylü 18:30 Star Haber 20:00 Ketenpere 20:00 Kara Bela 22:45 Kara Bela 22:45 Ketenpere Kaynak: InterSinema.com