21 Mayıs 2020 Star Yayın Akışı
21 Mayıs 2020 Perşembe günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
21.05.2020 06:45 | Son Güncelleme: 21.05.2020 06:45
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:45 Garip
00:45 Aramızda Kalsın
02:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
03:50 Erkenci Kuş
04:10 Erkenci Kuş
05:00 Güzel Köylü
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:00 Erkenci Kuş
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:30 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Ketenpere
20:00 Kara Bela
22:45 Kara Bela
22:45 Ketenpere
Kaynak: InterSinema.com