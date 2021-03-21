21 Mart 2021 Trt1 Yayın Akışı
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21 Mart 2021 Trt1 Yayın Akışı

21.03.2021 06:42 | Son Güncelleme: 21.03.2021 06:47
21 Mart 2021 Trt1 Yayın Akışı

21 Mart 2021 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Komplo Teorisi

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:45 Uyanış: Büyük Selçuklu

02:35 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

04:10 Yok Olmadan Keşfet

04:35 Işığın Prensesi

06:50 Böyle Bitmesin

09:00 Yedi Numara

09:05 Diriliş Ertuğrul

10:05 Tozkoparan İskender

11:40 Acemi Anneler Stüdyo

11:50 Enine Boyuna

13:00 Ailenin Yeni Üyesi

13:20 Keşif

14:00 Benim Adım Melek

15:45 Uyanış: Büyük Selçuklu

17:00 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

20:00 Teşkilat

Kaynak: InterSinema.com

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