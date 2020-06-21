21 Haziran 2020 Kanal d Yayın Akışı
21 Haziran 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
21.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 21.06.2020 07:08
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
02:15 Yolcu
02:30 Poyraz Karayel
04:00 Müzik Arası
04:45 Akasya Durağı
05:00 Akasya Durağı
05:45 Yabancı Damat
07:00 Küçük Ağa
09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
13:00 Arda'nın Mutfağı
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Hayat Tamircisi
14:00 Kara Murat Ölüm Emri
15:15 İnek Şaban
15:45 Zalim İstanbul
16:45 Corgi
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 İnek Şaban
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
21:45 Yolcu
23:30 Uzaylı İstilası
23:45 Çok Akustik
Kaynak: InterSinema.com