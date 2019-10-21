21 Ekim 2019 Tv8 Yayın Akışı

21 Ekim 2019 Tv8 Yayın Akışı

21 Ekim 2019 Pazartesi günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

21.10.2019 06:45
21 Ekim 2019 Tv8 Yayın Akışı

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Kick Boks

00:15 8x8

01:30 8x8

02:45 Bilginiz Olsun

03:30 Komedi Türkiye

05:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar

07:00 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık

08:00 8'de Bugün

08:30 Çook Yaşa

09:30 Gel Konuşalım

09:45 Oynat Bakalım

10:15 Celal İle Ceren

12:30 Masterchef Türkiye

13:15 Seda Sayan İle Yemekteyiz

16:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz

20:00 O Ses Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye

Kaynak: InterSinema.com
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