21 Aralık 2021 Eurosport Yayın Akışı

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

01:00 Haberler

01:05 Kayakla Atlama Dünya Kupası

02:00 Biatlon Dünya Kupası

03:30 Alp Disiplini Dünya Kupası

04:15 Alp Disiplini Dünya Kupası

05:00 Snooker: World Grand Prix

06:30 Biatlon Dünya Kupası

07:15 Biatlon Dünya Kupası

08:00 Kuzey Kombine Dünya Kupası

08:30 Snooker: World Grand Prix

10:30 Alp Disiplini Dünya Kupası

11:00 Alp Disiplini Dünya Kupası

13:20 Serbest Kayak Dünya Kupası

14:50 Alp Disiplini Dünya Kupası

15:15 Alp Disiplini Dünya Kupası

16:30 Kayakla Atlama Dünya Kupası

18:00 Snooker: World Grand Prix

19:55 Haberler

20:00 Judo Show

21:00 Binicilik

22:00 Teqball Show

22:30 Spirit Of Yachting

23:00 Biatlon Dünya Kupası

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