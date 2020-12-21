21 Aralık 2020 Atv Yayın Akışı
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21 Aralık 2020 Atv Yayın Akışı

21.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 21.12.2020 06:45
21 Aralık 2020 Atv Yayın Akışı

21 Aralık 2020 Pazartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Senin Hikayen

00:20 Kuruluş Osman

02:15 Kırgın Çiçekler

03:20 Kırgın Çiçekler

05:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

07:30 atv’de Hafta Sonu

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Hercai

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

15:50 Bir Zamanlar Çukurova

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Maria ile Mustafa

20:00 Şansımı Seveyim

22:00 Bitirim İkili 2

Kaynak: InterSinema.com

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