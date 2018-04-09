2030 Yılında Dijital İşletme Olmanın Önündeki 5 Engel

Dell Technologies tarafından gerçekleştirilen dünya genelindeki araştırmaya göre, geleceğe dair fikir ayrılıklarıyla insan-makine iş ortaklığında yeni bir çağa adım atıyoruz. Çoğu işletme, başarılı bir dijital işletme olarak çalışmanın önündeki yaygın engellerin üstesinden gelmek için yeterince hızlı hareket etmediği gibi yeterince kapsamlı da çalışmıyor. Buna rağmen işletmelerin büyük çoğunluğu karşılaştıkları zorluklara rağmen beş yıl içinde dönüşüm konusunda başarılı olacağını düşünüyor.

Muazzam bir değişim çağına adım attığımızı dile getiren Dell Technologies Pazarlama Kurulu Başkanı Jeremy Burton, "Her ne kadar iş liderleri geleceğe dair birbirleriyle çatışan görüşler savunsa da hepsi dönüşümün gerçekleşmesi gerektiği konusunda hemfikir. Yaptığım pek çok görüşmeyi düşününce önemli bir ana geldiğimize inanıyorum. İşletmeler ya zorluklara göğüs gerip BT iş güçleri ile güvenliklerini dönüştürerek gelecekte belirleyici bir rol oynayacak ya da geride kalacaklar" dedi.

İŞLETMELERİN BÜYÜK KISMI DEĞİŞİME AYAK UYDURAMIYOR

Çoğu işletme, başarılı bir dijital işletme olarak çalışmanın önündeki yaygın engellerin üstesinden gelmek için yeterince hızlı hareket etmediği gibi yeterince kapsamlı da çalışmıyor. İşletmelerin yalnızca yüzde 27'si diğerlerine öncülük ettiğine ve yaptığı her işte dijital teknolojiden faydalandığına inanıyor. Yüzde kırk ikisi gelecek on yıl içinde rekabet edip edemeyeceğini bilmiyor ve işletmelerin büyük bir kısmı (yüzde 57) değişimin hızına ayak uydurmakta zorlanıyor.

2030 YILINDA VE SONRASINDA BAŞARILI BİR DİJİTAL İŞLETME OLMANIN ÖNÜNDEKİ BAŞLICA ENGELLER ŞU ŞEKİLDE SIRALANIYOR:

Dijital vizyon ve strateji eksikliği: Yüzde 61

İş gücü hazırlığı eksikliği: Yüzde 61

Teknolojik kısıtlamalar: Yüzde 51

Zaman ve para ile ilgili kısıtlamalar: Yüzde 37

Yasa ve düzenlemeler: Yüzde 20

Dönüşüm ihtiyacı doğrultusunda bir arada

Liderler, geleceğe dair fikirlerinde ve değişim önündeki engellerle nasıl yüzleştikleri konusunda birbirlerinden ayrılabilir ancak dönüşüm ihtiyacı doğrultusunda birleşirler. Aslında işletmelerin büyük çoğunluğu karşılaştıkları zorluklara rağmen beş yıl içinde dönüşüm konusunda başarılı olacağını düşünüyor.

Beş yıl içinde büyük olasılıkla elde edilecek başarılar arasında ise şunlar bulunuyor:

Etkili siber güvenlik savunmalarını kullanma: Yüzde 94

Hizmet olarak ürün teklifi sunma: Yüzde 90

Yazılım tanımlı bir işletmeye yapılacak geçişi tamamlama: Yüzde 89

AR-GE çalışmalarının kuruluşu ileri götürmesi: Yüzde 85

Sanal gerçeklikle (VR) hiper bağlı müşteri deneyimleri sunma: Yüzde 80

Müşteri taleplerini önceden karşılamak için yapay zekadan faydalanma: Yüzde 81