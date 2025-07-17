2025 yılı itibarıyla dünyada kadın hükümdar sayısı kaçtır?

2025 yılı itibarıyla dünyada kadın hükümdar sayısı kaçtır?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada 2025 yılı itibarıyla dünyada kadın hükümdar sayısı kaçtır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki 2025 yılı itibarıyla dünyada kadın hükümdar sayısı kaçtır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada2025 yılı itibarıyla dünyada kadın hükümdar sayısı kaçtır? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

2025 YILI İTİBARIYLA DÜNYADA KADIN HÜKÜMDAR SAYISI KAÇTIR?

A: 0

B: 1

C: 2

D: 3

Cevap: A

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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