2025 yılı itibarıyla dünyada kadın hükümdar sayısı kaçtır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada2025 yılı itibarıyla dünyada kadın hükümdar sayısı kaçtır? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

2025 YILI İTİBARIYLA DÜNYADA KADIN HÜKÜMDAR SAYISI KAÇTIR?

A: 0

B: 1

C: 2

D: 3

Cevap: A