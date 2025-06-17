2025'te evliliklerinin 50. yılını kutlayacak olan bir çift, evlilikleri boyunca Yaz Olimpiyatları'ndan kaçını görmüştür? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, 2025'te evliliklerinin 50. yılını kutlayacak olan bir çift, evlilikleri boyunca Yaz Olimpiyatları'ndan kaçını görmüştür? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

2025'TE EVLİLİKLERİNİN 50. YILINI KUTLAYACAK OLAN BİR ÇİFT, EVLİLİKLERİ BOYUNCA YAZ OLİMPİYATLARI'NDAN KAÇINI GÖRMÜŞTÜR?

A: 10

B: 15

C: 13

D: 18

Cevap : Açıklanıyor...