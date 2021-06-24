2022 yılında yapılacak Turizm Fuarlarına Katılım Değerlendirme Toplantısı yapıldı

2022 yılında yapılacak Turizm Fuarlarına Katılım Değerlendirme Toplantısı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun başkanlığında yapıldı.

2022 yılında yapılacak Turizm Fuarlarına Katılım Değerlendirme Toplantısı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun başkanlığında yapıldı.

Toplantıya, TURSAB Kayseri Şube Başkanı Ali Emre Mart, KAYTİD Başkanı Serdar Sarıçam, Oran Kalkınma Ajansı Temsilcisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı İşletme Belgeli ve Belediye belgeli otel yöneticileri ile turizm acenta temsilcileri katıldı.

Toplantıda açılış konuşmasını yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun, "Tanıtım Fuarları, farklı yörelerdeki insanları bu ülke olur şehir olur değişik kültürlerden yaşayan insanların bir araya geldiği, tanışılıp iletişim kurulması ve kültürel paylaşımların yapılabilmesine yol açması bakımından önemlidir. Ülkemizdeki fuarların en önemlilerinden biride Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT) dır. 6000 yıllık tarihi geçmişi olan ve bütün medeniyetlerin izlerinin olduğu şehrimizde Dünyanın beşinci ve Ülkemizin en büyük turizm fuarı olan EMİTT de Kayserimizin kültürel ve turizm değerlerini tanıtmak amacındayız. Şehrimizi tarihi, doğal güzellikleriyle yerel kaynakların kullanımını ve tanıtımını yaparak, ülke turizminde önemli bir noktaya taşımak amacıyla tanıtım fuarlarına katılmamız önemlidir" dedi.

Toplantıda Kayseri'nin tanıtımında fuarların önemli olduğu ve katılımın sağlanması için gerekli çalışmaların başlaması gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı. Toplantı sonrasında heyet, Kayseri Kalesi'nde yer alan Sanatçılar Sokağı ile Hunat Hatun Medresesinde yer alan sanatçıları ziyaret etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı