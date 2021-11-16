2022 YILI PERFORMANS PROGRAMI KABUL EDİLDİ

Büyükşehir Belediye Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor. Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Atilla Ataman, salonda bulunan Meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi ve TİSKİ Genel Müdürlüğünün üst yöneticileri ve basın mensuplarını selamlayarak Meclis toplantısının açılışını gerçekleştirdi.

PERFORMANS PROGRAMI GÖRÜŞÜLDÜ

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 7'nci oturumunda 2022 Yılı Performans Programı müzakere edildi. Plan Bütçe Komisyon Başkanı tarafından 2022 Yılı Performans Programı ile ilgili Meclis üyelerine sunum yapıldı.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Müzakerelerin ardından Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Atilla Ataman tarafından meclis üyelerinin onayına sunulan 2022 Yılı Performans Programı, oy birliğiyle kabul edildi.

TARİH : 16. 11. 2021

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