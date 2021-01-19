2021 YÖKDİL/1 ve YÖKDİL/2 ne zaman? YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı) sınav tarihi açıklandı mı?
ÖSYM 2021 sınav tarihleri takvimini açıkladı. Yapılan duyuruya göre YÖKDİL 2021 tarihleri belli oldu. Öğrencilerin merak ettiği YÖKDİL 2021 sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? YÖKDİL 2021 sınav tarihi belli oldu mu? Sınav ne zaman olacak?
ÖSYM'nin 2021 yılı için sınav takvimi açıklandı. Peki 2021 yılında YÖKDİL sınavı ne zaman hangi ayda yapılacak? YÖKDİL ne zaman, saat kaçta olacak?
2021 YÖKDİL/1 VE YÖKDİL/2 NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?
ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre 2021 yılında YÖKDİL/1 sınavı 28 Mart 2021 tarihinde yapılacaktır. Sınav sonuçları ise 20 Nisan 2021 tarihinde açıklanacaktır.
ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre 2021 yılında YÖKDİL/2 sınavı 29 Ağustos 2021 tarihinde yapılacaktır. Sınav sonuçları ise 21 Eylül 2021 tarihinde açıklanacaktır.
YÖKDİL/1 sınav başvuru tarihleri 5 Şubat 2021 - 15 Şubat 2021 tarihleri arasındadır.
YÖKDİL 2021 SINAV TARİHLERİ
2021-YÖKDİL/1 : 28 Mart 2021
2021-YÖKDİL/2 : 29 Ağustos 2021
ÖSYM AÇIKLAMASI
"2021 Yılı Sınav Takvimi Açıklandı
2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin 2021 Yılı Sınav Takvimine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir.
Adayların ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI"