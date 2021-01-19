2021 YÖKDİL/1 ve YÖKDİL/2 ne zaman? YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı) sınav tarihi açıklandı mı?

ÖSYM 2021 sınav tarihleri takvimini açıkladı. Yapılan duyuruya göre YÖKDİL 2021 tarihleri belli oldu. Öğrencilerin merak ettiği YÖKDİL 2021 sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? YÖKDİL 2021 sınav tarihi belli oldu mu? Sınav ne zaman olacak?