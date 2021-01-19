2021 YÖKDİL/1 ve YÖKDİL/2 ne zaman? YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı) sınav tarihi açıklandı mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

2021 YÖKDİL/1 ve YÖKDİL/2 ne zaman? YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı) sınav tarihi açıklandı mı?

19.01.2021 10:55 | Son Güncelleme: 19.01.2021 10:58
2021 YÖKDİL/1 ve YÖKDİL/2 ne zaman? YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı) sınav tarihi açıklandı mı?

ÖSYM 2021 sınav tarihleri takvimini açıkladı. Yapılan duyuruya göre YÖKDİL 2021 tarihleri belli oldu. Öğrencilerin merak ettiği YÖKDİL 2021 sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? YÖKDİL 2021 sınav tarihi belli oldu mu? Sınav ne zaman olacak?

ÖSYM'nin 2021 yılı için sınav takvimi açıklandı. Peki 2021 yılında YÖKDİL sınavı ne zaman hangi ayda yapılacak? YÖKDİL ne zaman, saat kaçta olacak?

2021 YÖKDİL/1 VE YÖKDİL/2 NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?

ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre 2021 yılında YÖKDİL/1 sınavı 28 Mart 2021 tarihinde yapılacaktır. Sınav sonuçları ise 20 Nisan 2021 tarihinde açıklanacaktır.

ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre 2021 yılında YÖKDİL/2 sınavı 29 Ağustos 2021 tarihinde yapılacaktır. Sınav sonuçları ise 21 Eylül 2021 tarihinde açıklanacaktır.

YÖKDİL/1 sınav başvuru tarihleri 5 Şubat 2021 - 15 Şubat 2021 tarihleri arasındadır.

YÖKDİL 2021 SINAV TARİHLERİ

2021-YÖKDİL/1 : 28 Mart 2021

2021-YÖKDİL/2 : 29 Ağustos 2021

ÖSYM AÇIKLAMASI

"2021 Yılı Sınav Takvimi Açıklandı

2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin 2021 Yılı Sınav Takvimine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir.

Adayların ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Zeki Müren Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Ozan Tufan Hakan Arslan Emre Taşdemir Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 2021 YÖKDİL/1 ve YÖKDİL/2 ne zaman? YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı) sınav tarihi açıklandı mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 10:58:31. #1.14#
title