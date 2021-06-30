2021 Wimbledon'da Türk tenisçi var mı? Wimbledon tenis turnuvasındaki milli tenisçilerimiz kimler?
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2021 Wimbledon'da Türk tenisçi var mı? Wimbledon tenis turnuvasındaki milli tenisçilerimiz kimler?

2021 Wimbledon'da Türk tenisçi var mı? Wimbledon tenis turnuvasındaki milli tenisçilerimiz kimler?
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2021 Wimbledon tenis turnuvasının başlamasının ardından izleyiciler turnuvada milli tenisçi var mı merak etti. Dünyanın en prestijli tenis turnuvalarından birisi Wimbledon turnuvasıdır. Peki, 2021 Wimbledon turnuvasında yerli tenisçi var mı? İşte detaylar...

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da heyecan bugün oynanacak eleme maçlarıyla başlayacak. Peki, Wimbledon'da hangi Türk sporcular yer alacak? Wimbledon tenis turnuvasında yer alacak olan milli tenisçilerimiz kimler? Wimbledon tenis turnuvasında hangi 4 sporcu olacak?

WİMBLEDON TENİS TURNUVASINDA HANGİ MİLLİ SPORCULAR OLACAK?

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da heyecan bugün oynanacak eleme maçlarıyla başlayacak.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvada milli tenisçiler Çağla Büyükakçay, Cem İlkel, Pemra Özgen ve Altuğ Çelikbilek ana tablo mücadelesi verecek.

Turnuvada yer alacak olan milli tenisçilerimiz:

  • - Çağla Büyükakçay
  • - Cem İlkel
  • - Pemra Özgen
  • - Altuğ Çelikbilek

WİMBLEDON 2021 MİLLİ SPORCULAR KİMLE EŞLEŞTİ?

Wimbledon elemelerinde erkekler kategorisinin kuraları çekilirken, kadınlarda ise eşleşmeler bugün belli olacak.

Dünya sıralamasında geçen hafta itibarıyla 189. basamakta yer alan ve profesyonel kariyerinin en iyi sıralamasını elde eden 25 yaşındaki Cem İlkel, 8. kez grand slam arenasına çıkacak.

Cem İlkel, elemelerin ilk turunda 21 yaşındaki Arjantinli Tomas Martin Etcheverry ile eşleşti. Milli tenisçi ile Etcheverry, bu sene düzenlenen Antalya Challenger'da karşı karşıya gelmiş, kazanan Cem olmuştu.

İlk grand slam heyecanını bu yıl Roland Garros'ta yaşayan Altuğ Çelikbilek, kariyerinde ilk kez Wimbledon Elemeleri'nde boy gösterecek. 24 yaşındaki milli tenisçi, Wimbledon elemelerinin ilk turunda Fransız Constant Lestienne ile karşılaşacak.

Altuğ ile Lestienne daha önce bir kez 2020 yılı Quimper Challenger'da karşılaşmış ve müsabaka 29 yaşındaki Fransız sporcunun üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

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