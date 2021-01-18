2021 TUS ne zaman? TUS 1. dönem ve 2. dönem sınav tarihi açıklandı mı? ÖSYM sınav tarihleri

ÖSYM 2021 sınav tarihleri takvimini açıkladı. Yapılan duyuruya göre TUS 2021 tarihleri belli oldu. Öğrencilerin merak ettiği TUS 2021 sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? TUS 2021 sınav tarihi belli oldu mu? Sınav ne zaman olacak?