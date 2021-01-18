2021 TUS ne zaman? TUS 1. dönem ve 2. dönem sınav tarihi açıklandı mı? ÖSYM sınav tarihleri
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2021 TUS ne zaman? TUS 1. dönem ve 2. dönem sınav tarihi açıklandı mı? ÖSYM sınav tarihleri

18.01.2021 18:31 | Son Güncelleme: 18.01.2021 18:34
2021 TUS ne zaman? TUS 1. dönem ve 2. dönem sınav tarihi açıklandı mı? ÖSYM sınav tarihleri

ÖSYM 2021 sınav tarihleri takvimini açıkladı. Yapılan duyuruya göre TUS 2021 tarihleri belli oldu. Öğrencilerin merak ettiği TUS 2021 sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? TUS 2021 sınav tarihi belli oldu mu? Sınav ne zaman olacak?

ÖSYM'nin 2021 yılı için sınav takvimi açıklandı. Peki 2021 yılında TUS sınavı ne zaman hangi ayda yapılacak? TUS ne zaman, saat kaçta olacak?

2021 TUS NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?

ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre 2021 yılında TUS 1. dönem sınavı 21 Mart 2021 tarihinde yapılacak. TUS 2. dönem sınavı ise 5 Eylül 2021 tarihinde olacak. TUS 1. dönem sınav sonuçları 15 Nisan 2021'de açıklanacakken, 2. dönem sınav sonuçları ise 30 Eylül 2021 tarihinde açıklanacaktır.

TUS 2021 SINAV TARİHLERİ

2021-TUS 1. Dönem sınavı : 21 Mart 2021

2021-TUS 2. Dönem sınavı : 5 Eylül 2021

ÖSYM AÇIKLAMASI

"2021 Yılı Sınav Takvimi Açıklandı

2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin 2021 Yılı Sınav Takvimine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir.

Adayların ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

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