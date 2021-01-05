2021 Şampiyonlar ligi maçları ne zaman başlıyor? Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi maçı var mı? 2. tur maçları ne zaman?

Futbolda en çok merak edilen ve takip edilen müsabaka UEFA Şampiyonlar Ligi'dir. Peki 2021 yılında Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman saat kaçta başlayacak? İkinci tur maçları açıklandı mı? Çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? Tüm detaylar haberimizde.