2021 Şampiyonlar ligi maçları ne zaman başlıyor? Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi maçı var mı? 2. tur maçları ne zaman?
Futbolda en çok merak edilen ve takip edilen müsabaka UEFA Şampiyonlar Ligi'dir. Peki 2021 yılında Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman saat kaçta başlayacak? İkinci tur maçları açıklandı mı? Çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? Tüm detaylar haberimizde.
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Şampiyonlar Ligi 2. tur karşılaşmalarına az bir süre kaldı. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tur maçları ne zaman hangi gün başlıyor?
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tur son 16 ilk karşılaşmaları 16-17 Şubat 2021 tarihinde yapılacak. Yani bu yıl içerisindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçları 16 Şubat Salı 2021 ve 17 Şubat Çarşamba 2021 tarihinde oynanacak. Ardından rövanş karşılaşmaları bir hafta sonra 23-24 Şubat'ta oynanacak.
İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 EŞLEŞMELERİ VE TARİHLERİ
- Borussia Mönchengladbach - Manchester City > 24 Şubat 2021
- Lazio - Bayern Münih > 23 Şubat 2021
- Atletico Madrid - Chelsea > 23 Şubat 2021
- Leipzig - Liverpool > 16 Şubat 2021
- Porto - Juventus > 17 Şubat 2021
- Barcelona - Paris Saint-Germain > 16 Şubat 2021
- Sevilla - Borussia Dortmund > 17 Şubat 2021
- Atalanta - Real Madrid > 24 Şubat 2021
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ!
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk karşılaşmaları, 16-17 ve 23-24 Şubat 2021, rövanşları 9-10 ve 16-17 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak.