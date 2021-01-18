2021 MSÜ ne zaman? MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı) sınav tarihi açıklandı mı?

ÖSYM 2021 sınav tarihleri takvimini açıkladı. Yapılan duyuruya göre MSÜ 2021 tarihleri belli oldu. Öğrencilerin merak ettiği MSÜ 2021 sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? MSÜ 2021 sınav tarihi belli oldu mu? Sınav ne zaman olacak?