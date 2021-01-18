2021 MSÜ ne zaman? MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı) sınav tarihi açıklandı mı?
ÖSYM 2021 sınav tarihleri takvimini açıkladı. Yapılan duyuruya göre MSÜ 2021 tarihleri belli oldu. Öğrencilerin merak ettiği MSÜ 2021 sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? MSÜ 2021 sınav tarihi belli oldu mu? Sınav ne zaman olacak?
ÖSYM'nin 2021 yılı için sınav takvimi açıklandı. Peki 2021 yılında MSÜ sınavı ne zaman hangi ayda yapılacak? MSÜ ne zaman, saat kaçta olacak?
2021 MSÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?
ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre 2021 yılında MSÜ sınavı 4 Nisan 2021 tarihinde yapılacaktır. Sınav sonuçları ise 29 Nisan 2021 tarihinde açıklanacaktır.
MSÜ sınav başvuru tarihleri 27 Ocak 2021 - 23 Şubat 2021 tarihleri arasındadır. En geç başvuru günü ise 3 Mart 2021 tarihidir.
MSÜ 2021 SINAV TARİHLERİ
2021-MSÜ : 4 Nisan 2021
ÖSYM AÇIKLAMASI
"2021 Yılı Sınav Takvimi Açıklandı
2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin 2021 Yılı Sınav Takvimine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir.
Adayların ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI"