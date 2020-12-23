2021 KYK Burs ve Kredi ücreti ne kadar oldu? 2021 yılında kredi ve burs ücreti ne kadar oldu?

2021 yılında üniversite öğrencilerine verilecek kredi ve burs miktarlarını ne kadar oldu? 2021 KYK Burs ve Kredi ücreti ne kadar oldu? 2021 yılında kredi ve burs ücreti ne kadar oldu?

2021 yılında üniversite öğrencilerine verilecek kredi ve burs miktarlarını ne kadar oldu? 2021 KYK Burs ve Kredi ücreti ne kadar oldu? 2021 yılında kredi ve burs ücreti ne kadar oldu? İşte detaylar haberimizde...

2021 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADARDIR?

"Üniversite öğrencilerine müjde vermek istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımız vasıtasıyla 2021 yılında öğrencilerimize vereceğimiz kredi ve burs miktarını belirledik. 2020 yılında lisans öğrencilerine 550 TL, yüksek lisansa 1100 TL, doktorada 1650 TL olarak uyguladığımız kredi ve burs ödemelerinin toplam ödemelerini 9 milyar 670 milyon TL'yi buldu. Önümüzdeki yıl ise lisansta bu rakamı 550'den 650 TL'ye çıkarmış bulunuyoruz. 1100 TL olan yüksek lisansı 1300 TL'ye, doktorada ise 1650 TL olan ödemeyi 1950 TL'ye çıkarmış oluyoruz."

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

KYK BURS NEDİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.