2021 Emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL yatacak? Emekli Bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmasında emekli ikramiyesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vatandaşlar tarafından merak edilen emekli ikramiyeleri hangi ay ve gün hesaba yatacak? 2021 Emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL yatacak? Emekli Bayram ikramiyesi ne kadar oldu?