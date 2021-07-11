2021'de Konaklı'ya 28 bin metrekare parke döşenecek
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2021'de Konaklı'ya 28 bin metrekare parke döşenecek

2021'de Konaklı'ya 28 bin metrekare parke döşenecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Alanya Belediyesi, Alanya'nın önemli turizm merkezlerinden olan Konaklı Mahallesine son 1 yılda 30 bin metrekare parke taşı döşedi.

Alanya Belediyesi, Alanya'nın önemli turizm merkezlerinden olan Konaklı Mahallesine son 1 yılda 30 bin metrekare parke taşı döşedi. Konaklı'da, 2021 yılı içinde de 28 bin metrekare parke yapımı gerçekleştirilecek.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda Konaklı Mahallesi'nde kaldırım ve parke çalışması devam ediyor. Ayrıca bozuk olan kaldırım ve parke taşları yeniden onarılıyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, parke taşı çalışmasının Pazar yeri yolunda devam ettiğini açıkladı. Bölgede 2021 yılı için 28 bin metrekare daha parke işi planladıklarını aktaran Başkan Yücel, "Tüm mahallelerimiz gibi Konaklı Mahallemizde hizmetin en iyisini hak ediyor. Bu yönde gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

2021'de Konaklı'ya 28 bin metrekare parke döşenecek
2021'de Konaklı'ya 28 bin metrekare parke döşenecek
2021'de Konaklı'ya 28 bin metrekare parke döşenecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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