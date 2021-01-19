2021 Bekçilik sınav giriş belgesi nasıl alınır? Bekçi sınavı ne zaman, saat kaçta, nasıl uygulanacak? Bekçilik sınavı online mı?
Bekçi adayları, 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı hakkında detaylı bilgiler araştırıyor. Peki, Bekçilik sınavı online mı? Bekçi sınavı ne zaman, saat kaçta, nasıl uygulanacak? 2021 Bekçilik sınav giriş belgesi nasıl alınır?
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BEKÇİ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NASIL UYGULANACAK?
2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavının giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. Adaylar, sınav giriş belgelerini www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.
Bekçilik yazılı sınavı 20 Ocak 2021 Çarşamba günü, saat 14.00'te gerçekleştirilecek.
100 sorudan oluşan sınav 5 seçenekli olacak.
POMEM'den sınavla ilgili yapılan açıklamada sorularla ilgili bölüm şöyle:
• Türkçe( Ortaöğretim düzeyi )20
• Sosyal Bilgiler( İlköğretim düzeyi )15
• Fen Bilgisi( İlköğretim düzeyi )15
• Hayat Bilgisi( İlköğretim düzeyi )15
• Matematik( Ortaöğretim düzeyi)15
• Genel Kültür(Ortaöğretim düzeyi )20