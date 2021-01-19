2021 Bekçilik sınav giriş belgesi nasıl alınır? Bekçi sınavı ne zaman, saat kaçta, nasıl uygulanacak? Bekçilik sınavı online mı?

Bekçi adayları, 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı hakkında detaylı bilgiler araştırıyor. Peki, Bekçilik sınavı online mı? Bekçi sınavı ne zaman, saat kaçta, nasıl uygulanacak? 2021 Bekçilik sınav giriş belgesi nasıl alınır?