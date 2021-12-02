2021 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavlarına giren öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyorlar. Peki Açıköğretim Fakültesi AÖF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavlarını olan öğrenciler sonuçların neden açıklanmadığını, ne zaman açıklanacağını arama motorları aracılığıyla sorguluyor.
AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Öğrencilerin merakla beklediği AÖF 2021-2022 Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Sonuçları açıklandı. Öğrenciler sonuçlarını https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim-sonuclar adresinden öğrenebilecek.
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AÖF SINAV GEÇME NOTU KAÇ?
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
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