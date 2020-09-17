2020 YKS ek yerleştirme tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih nasıl yapılır? YKS ek yerleştirme tercih kılavuzu için tıklayınız!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

2020 YKS ek yerleştirme tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih nasıl yapılır? YKS ek yerleştirme tercih kılavuzu için tıklayınız!

ÖSYM tarafından YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı! Üniversitesi e tercihleri ne zamna? YKS ek tercih ücreti ne kadar? YKS ek tercih nasıl yapılır?

2020 YKS ek yerleştirme tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih nasıl yapılır? YKS ek yerleştirme tercih kılavuzu için tıklayınız!
17.09.2020 07:40 | Son Güncelleme: 17.09.2020 07:44

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamayla YKS ek yerleştirme tarihleri duyuruldu. YKS ek tercihleri hakkında merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer almaktadır.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, tercihlerinizi 17-23 Eylül tarihlerinde http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

* Üniversiteye yerleşen toplam öğrenci: 781 bin 165

* 4 yıllık bölümlere yerleşen öğrenci sayısı: 431 bin 380

* 2 yıllık bölümlere yerleşen öğrenci sayısı: 349 bin 885

* Devlet üniversitesi boş kontenjan sayısı: 11 bin 749

* Vakıf üniversitesi boş kontenjan sayısı: 10 bin 578

YKS EK TERCİH İÇİN TIKLAYINIZ!

İlgili Haberler

YKS boş kontenjanlar 2020: YKS ek tercihler ne zaman başlıyor?
YKS boş kontenjanlar 2020: YKS ek tercihler ne zaman başlıyor?
KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı kadrosu tercih işlemleri başladı! KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu
KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı kadrosu tercih işlemleri başladı! KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu
KYK burs başvurusu 2020 ne zaman? KYK yurt başvurusu ne zaman başlıyor? KYK yurt ve burs başvurusu ansıl yapılır?
KYK burs başvurusu 2020 ne zaman? KYK yurt başvurusu ne zaman başlıyor? KYK yurt ve burs başvurusu ansıl yapılır?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Mike Pompeo Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı Erol Evgin Ferhat Göçer Burak Özçivit
Spor Falcao Sörloth Vedat Muriqi Oghenekaro Etebo Marcel Tisserand
Daha Fazla Erkek Karar Meriç Bursa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 2020 YKS ek yerleştirme tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih nasıl yapılır? YKS ek yerleştirme tercih kılavuzu için tıklayınız! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 07:44:53. #1.15#
title