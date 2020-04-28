2020 tunik modelleri ile kombinlerinizi trendlere göre şekillendirin!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

2020 tunik modelleri ile kombinlerinizi trendlere göre şekillendirin!

Kadın giyiminin olmazsa olmazı tunikler 2020 tasarımları ile farkı bir kimliğe büründü. Saçaklı tasarımların öne çıktığı modellerde klasik seçeneklerin yanı sıra minimal çizgilerin hakim olduğu zarif modeller öne çıkıyor. Bayanlar bu özel tasarımlar arasından seçim yaparak kombinlerine şıklık ve zarafet kazandırabilirler.

2020 tunik modelleri ile kombinlerinizi trendlere göre şekillendirin!
28.04.2020 11:59 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:59

Yazlık tunik modelleri, spor tunik modelleri ve tesettür tunik modelleri gibi seçenekler sunan bayan tunik modelleri, farklı hava koşullarına göre pratik giyim seçeneği olması ile işlevsel bir giyim parçasıdır. 2020 trendlerine hakim olan minimal çizgilerle yeni bir görünüme kavuşan bayan tunikleri, saçaklı ve özel tasarım modellerle yeni modeller sunuyor.

HEM ŞIK HEM RAHAT

Sıcak günler için yazlık tunik modelleri sunan tunikler, soğuk havalar için ise kışlık tunik modelleri sunuyor. Bu seçenekleri tasarım özellikleri ile destekleyen tunikler, 2020'in minimal modasını yansıtan tasarımları ile bayanlara özel kombinler oluşturma fırsatı sağlıyor. Tunik elbise olarak da kullanılabilen özel tasarım tunikler rahatlığı ve şıklığı bir araya getiriyor. Fırfırlı, düz, çizgili ve puantiyeli gibi çok sayıda seçenek sunan tunikler her mevsime özel konseptleri ile gardıroplarınızı işlevsel hale getiriyor.

TRENDLERE YÖN VEREBİLİRSİNİZ

Bayan tunik modellerinin yeni çizgiye kavuştuğu tunik 2020 tunik modellerini tercih ederek modaya uygun giyinebilir; çevrenizde mini bir moda akım oluşturabilirsiniz. Kadın giyimi trendlerine yön veren bayan tunik modellerine gardıroplarınızda yer vererek modayı yakalayabilir, şık tuniklerle trendlere yön verebilirsiniz.

GARDIROPLARI YENİLEME ZAMANI GELDİ

Kadın giyiminin değişmez parçalarından olan tunikler gardıroplarda baş köşede yer alırken 2020'de değişen ve minimal çizgilere kavuşan tunik modeller ile gardıropları yenileme zamanı geldi. Trendlere ayak uydurmak ve çevrenize etkinizi yaymak için yeni tunik modellerini gardıroplarınıza alabilir, giyim tarzınızla kendinizden söz ettirebilirsiniz.

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Düşüşe geçen gram altın 382,8 liradan işlem görüyor Haber
Düşüşe geçen gram altın 382,8 liradan işlem görüyor
Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı Haber
Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı
Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı Haber
Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı
Son Dakika: Kadir Şeker'in hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı Haber
Son Dakika: Kadir Şeker'in hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı
Aracına modifiye yaptırdığı için ceza kesilen sürücü: 10 bin lira da yazsanız vazgeçmem Haber
Aracına modifiye yaptırdığı için ceza kesilen sürücü: 10 bin lira da yazsanız vazgeçmem
Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz Haber
Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz
Son dakika: Beylikdüzü'nde İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi
Son dakika: Beylikdüzü'nde İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi
Arabistan'dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil
Arabistan'dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek
Vatandaşlara soruldu: Salgın döneminde en çok neyi özlediniz?
Vatandaşlara soruldu: Salgın döneminde en çok neyi özlediniz?
Fotoğraf çektirmek isteyen kadın, falezlerden düşerek feci şekilde can verdi
Fotoğraf çektirmek isteyen kadın, falezlerden düşerek feci şekilde can verdi
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
Kanal 7 haber spikeri Hülya Yürekli Seloni, koronavirüse yakalandı
Kanal 7 haber spikeri Hülya Yürekli Seloni, koronavirüse yakalandı
Acun Ilıcalı, Karayipler'de mahsur kalan Türkler hakkında konuştu: Herkesi ulaştırmak için gerekirse uçağı dolmuş yapacağım
Acun Ilıcalı, Karayipler'de mahsur kalan Türkler hakkında konuştu: Herkesi ulaştırmak için gerekirse uçağı...
Son Dakika: Erdoğan'dan İBB'nin dağıttığı kitapçığa sert tepki: Dağıttıkları kitapçıklarla Aleviliği din olarak takdim eden anlayışı kınıyorum
Son Dakika: Erdoğan'dan İBB'nin dağıttığı kitapçığa sert tepki: Dağıttıkları kitapçıklarla Aleviliği din olarak...
İtalya'da 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 333 artarak 26 bin 977'ye ulaştı
İtalya'da 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 333 artarak 26 bin 977'ye ulaştı
İtalyanlar, Fenerbahçe'nin Jose Callejon'la görüştüğünü yazdı
İtalyanlar, Fenerbahçe'nin Jose Callejon'la görüştüğünü yazdı
Sheffield United, Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır'ı listesine aldı
Sheffield United, Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır'ı listesine aldı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 210 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 210 bini geçti
İnsanların evlerine çekilmesini fırsat bilen çeltikçi kuş ve yavruları, ilk kez Bodrum'da görüntülendi
İnsanların evlerine çekilmesini fırsat bilen çeltikçi kuş ve yavruları, ilk kez Bodrum'da görüntülendi
Stuttgart Kickers, oynamayacakları derbinin 9 bin biletini sattı
Stuttgart Kickers, oynamayacakları derbinin 9 bin biletini sattı
Yasak sonrası pazara koşan vatandaşlar, adım atacak yer bırakmadı
Yasak sonrası pazara koşan vatandaşlar, adım atacak yer bırakmadı
Son Dakika: ABD'de 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 943 artarak 54 bin 877'ye yükseldi
Son Dakika: ABD'de 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 943 artarak 54 bin 877'ye yükseldi
Koronavirüs salgınının Süper Lig'e etkisi 1 milyar lirayı bulabilir
Koronavirüs salgınının Süper Lig'e etkisi 1 milyar lirayı bulabilir
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay oldu
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay oldu
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
Survivor Nisa, oyun esnasında gözyaşlarına boğuldu: Yapamıyorum, gitmek istiyorum
Survivor Nisa, oyun esnasında gözyaşlarına boğuldu: Yapamıyorum, gitmek istiyorum
ABD'de 27 Nisan itibariyle koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı
ABD'de 27 Nisan itibariyle koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı
'BM anlaşması hükmünü yitirdi' diyen darbeci Hafter, kendini devlet başkanı ilan etti
"BM anlaşması hükmünü yitirdi" diyen darbeci Hafter, kendini devlet başkanı ilan etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Donald Trump Mustafa Şentop Fahrettin Koca Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Aslı Enver Ozan Güven Cengiz Kurtoğlu Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Genç Mayıs Kadın Futbolcu
Şu an buradasınız: 2020 tunik modelleri ile kombinlerinizi trendlere göre şekillendirin! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 12:17:15. #1.14#
title