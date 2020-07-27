2020 PMYO başvuruları ne zaman yapılacak? Polis Akademisi PMYO başvuru şartları nelerdir? Polis adaylarının merakla beklediği 2020 PMYO başvuruları çok yakında yapılacak. PMYO başvurularının YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacağı öngörülüyor. PMYO başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru şartları nelerdir?

Polis Akademisi Başkanlığı bu sene de yeni alımlar gerçekleştirecek. PMYO'ya başvurmak için ilk şartlardan birisi YKS sınavına girmek ve belirlenen puanı almış olmaktır. YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi geçtiğimiz haftalarda düzenlenmişti ve bugün itibariyle açıklandı. Peki PMYO başvurular ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?

PMYO 2020 BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

PMYO 2020 başvuruları YKS sınav sonuçlarının ardından yapılabilecek. YKS sınav sonuçları 27 Temmuz Pazartesi itibariyle açıklandı. Haliyle en kısa zamanda PMYO başvurularının da adaylara açılması bekleniyor.

PMYO 2020 BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- 18 yaşını doldurmuş ve 26 yaşından gün almamış olmak.

- Erkek adaylarda en az 1,67 metre ve bayan öğrenci adaylarında en az 1,62 metre boyunda olmak.

- Eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi itibarıyla bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak.

- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

- Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

- Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

PMYO 2020 BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI MI?

PMYO başvuruları YKS sonuçlarının açıklanmasının akabinde olacaktır. YKS sınavları açıklandı fakat henüz PMYO başvuruları ne zaman yapılacak o açıklanmadı.