2020 Nobel Fizik Ödülü, kara delik ve Samanyolu Galaksisi ile ilgili çalışmalar yapan 3 isme verildi

2020 Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan isimler belirlendi. Ödül, 'kara delikte görelilik teorisi' üzerine çalışmalar yapan Roger Penrose ve Samanyolu Galaksisi çalışmasına sahip Reinhard Genzel ve Andrea Ghez'e verildi.

Nobel komitesi, Nobel Fizik Ödülü'nün bu yıl iki ayrı çalışmaya gitmesine karar verdi. Buna göre ödülü kazanan isimlerden biri Roger Penrose olurken, Reinhard Genzel ve Andrea Ghez'in ortak çalışmaları da ödülün bir diğer sahibi oldu.

ÇALIŞMALAR KARA DELİK VE SAMANYOLU GALAKSİSİ İLE ALAKALI

Roger Penrose, 'kara delik oluşumunun görelilik teorisinin güçlü bir öngörüsü' olduğu yönündeki keşfiyle ödüle layık görülürken, Genzel ve Ghez ikilisi Samanyolu Galaksi'sinin merkezindeki nesnenin keşfiyle ödüle layık görüldü. Genzel ve Ghez'e 'görünmez ve son derece ağır bir nesnenin galaksimizin merkezindeki yıldızların yörüngelerini yönettiğini keşfetmeleri' nedeniyle ödülün verildiği belirtildi.

İLK NOBEL FİZİK ÖDÜLÜ X IŞINI KEŞFİNE VERİLMİŞTİ

Nobel fizik , Alfred Nobel'in 1895 yılında isteği ile başlatılan ve 1901 yılından beri devam eden 5 Nobel Ödülü'nden biri. İlk Nobel Fizik Ödülü, X-ışını keşfinden dolayı sunduğu üstün hizmetlerden dolayı Alman Wilhelm Conrad Röntgen'e verilmişti.