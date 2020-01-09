: 2020 Hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı

09.01.2020 21:25 | Son Güncelleme: 09.01.2020 21:35

Hac 2020 kuraları planlandığı şekilde bugün Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Ankara'da yapıldı.

Çekiliş saat 10.00'daki açılış konuşmasıyla başladı. Ardından Hafız Osman Şahin tarafından icra edilen Kur'an-I Kerim kıraatine geçildi. Ardından Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan 2020 Hac kuraları ile ilgili yenilikleri anlattı. Son olarak Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın konuşmasının ardından kura çekilişi başladı.

Hac kura sonuçları yaklaşık 10 saat süren çekilişin ardından belli oldu. Kura sonuçları hacı adaylarının cep telefonuna da mesajla da iletildi. Gelen SMS'ten hacı adayları kurada isimlerinin çıkıp çıkmadığını öğrenildi. Bununla birlikte hacı adayları sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

SORGULAMALAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Bilindiği üzere geçtiğimiz yıllarda Diyanet'in resmi internet adresi üzerinden yapılan sorgulamalar bu kez e-devlet'e taşındı. Aynı saatte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet adresine çok sayıda kişinin giriş yapmak istemesi nedeniyle burada dönem dönem yavaşlama meydana geliyordu. Ancak bu yıl sorgulama işlemlerinin e-devlet'e taşınmasıyla birlikte bu yavaşlamanın da önüne geçilmiş oldu. Kazanan kişilerin kesin kayıtları ise 13-24 Ocak tarihleri arasında her ilde bulunan müftülüklerden yapılacak.

KESİN KAYITLAR 13 OCAK'TA BAŞLAYACAK

Hacı adayları, e-Devlet üzerinden alacakları 'Hac Kesin Kayıt Belgesi' ile 13-24 Ocak tarihleri arasında il müftülüklerine ve acentelere kayıt yaptırabilecek. Kesin kayıt belgesi alınırken 'Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu' veya 'Acenta Organizasyonu' tercihleri de yapılabilecek. Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 30 Ocak-07 Şubat 2020 tarihleri arasında illere dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2020 yılları arasında kayıt yaptırıp daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız olarak hacca götürecek.

SAĞLIK SORUNLARI SEBEBİYLE KESİN KAYIT HAKKI ERTELENEBİLECEK

Bu yıl kesin kayıt hakkı kazanan herhangi bir hacı adayı sağlık sorunları sebebiyle hacca gidemeyecek durumdaysa, sağlık durumunu belirtir bir heyet raporu aldığı takdirde kesin kayıt hakkı gelecek yıla ertelenebilecek. Ancak iki kez üst üste gitmekten vazgeçen hacı adaylarının katsayıları sıfırlanacak.

KURA KATSAYISI NASIL BELİRLENİYOR?

2009'da uygulanmaya başlanılan katsayılı kura sisteminde hacı adaylarının katsayıları, ön kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren bekledikleri yılın kendisiyle çarpımıyla hesaplanıyor. Buna göre, 2011 yılından bugüne aralıksız kayıt yenileyen hacı adaylarının kuradaki katsayısı 100, bu yıl ilk kez başvuru yapan hacı adaylarının kura katsayısı ise 1 olacak.

İLK KAFİLE 22 HAZİRAN'DA YOLA ÇIKACAK

Hac ibadeti için kutsal topraklara gidişler 22 Haziran 2020'de başlayacak, 25 Temmuz 2020'de ise tamamlanacak. Dönüşler ise 06 Ağustos 2020'de başlayıp 02 Eylül 2020 tarihinde sona erecek.

Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarına kutsal topraklara gitmeden önce hac ibadetiyle ilgili özel eğitim ve seminerler düzenleyecek.

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