2019 Oscar Ödül Töreni: Kevin Hart, Homofobik Paylaşımları Nedeniyle Sunuculuktan Vazgeçti

ABD'li ünlü komedyen ve oyuncu Kevin Hart, geçmişteki homofobik paylaşımları nedeniyle 2019 Oscar Ödül Töreni'ni sunmaktan vazgeçtiğini açıkladı. Hart "Geçmişteki duyarsız sözcüklerim için LGBTQ topluluğundan içtenlikle özür dilerim" dedi.

Kevin Hart, 2010 yılındaki bir şovunda "En büyük korkularımdan biri oğlumun büyüdüğünde eşcinsel olması. Ben homofobik değilim. Eşcinsellere karşı da değilim. Mutlu olun, ne isterseniz yapın. Fakat ben heteroseksüel bir erkek olarak eğer oğlumun eşcinsel olması engelleyebilirsem, yaparım" demişti.

Hart, bu hafta başında Oscar törenini sunacağı açıklandığında ise "bunun bir komedyen için hayatındaki en büyük şans olduğunu ve annesinin ağzının kulaklarına vardığını" söylemişti.

https://twitter.com/KevinHart4real/status/1070906121551007745

Hart Perşembe günkü Twitter mesajında ise töreni sunmaktan vazgeçmesinin nedenini şu sözlerle açıkladı:

"Çünkü yetenekli sanatçıların kutlaması gereken bir gecede, dikkatleri başka yere çekmek istemiyorum."

'Bir kadın oyuncu sunabilir'

ABD'de, Oscar Ödül Töreni'ni bir kadın oyuncunun seçilebileceği konuşuluyor.

Sosyal medyada ise sunuculuk için öneriler isimler arasında Trevor Noah, RuPaul, Justin Timberlake, Tiffany Haddish ve Maya Rudolph da var.

Oscar Ödül Töreni'ni sunmak geçmişte bazı oyuncular için sorun çıkarmıştı.

Bu rol için "Hollywood'da en istenmeyen iş" yorumları yapılıyor.