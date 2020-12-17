2019 MasterChef yarışmacıları! 2019 MasterChef 1.'si kim? 2019 MasterChef sıralaması!
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2019 MasterChef yarışmacıları! 2019 MasterChef 1.'si kim? 2019 MasterChef sıralaması!

17.12.2020 21:02 | Son Güncelleme: 17.12.2020 21:06
2019 MasterChef yarışmacıları! 2019 MasterChef 1.'si kim? 2019 MasterChef sıralaması!

17 Aralık Cuma yayınlanan bölümde eski yarışmacı ve yeni yarışmacılar birlikte yarışacak. 2019 MasterChef yarışmacıları! 2019 MasterChef 1.'si kim? 2019 MasterChef sıralaması!

2019 MasterChef yarışmacıları! 2019 MasterChef 1.'si kim? 2019 MasterChef sıralaması! Detaylar haberimizde.

MASTERCHEF 2019 YARIŞMACILARI

MasterChef'in 2019 yılı sezonunda şampiyon olan Cemre Uyanık'ın yanı sıra; 42 yarışmacının arasından seçilenler arasında Açelya Kılıçay, Alican Sabunsoy, Bahri Papila, Eda Karabulut Nayır, Ekin Eylem Ulaş, Faruk Batuhan Öner, Güzide Mertcan, Kıvanç Ermiş, Murat Tokmak, Mustafa Aydın, Müge Güney, Nalan Toprak, Onur Dursun, Orhan Eren, Rıfat Yurttaş, Suna Aydın, Yasin Obuz ve Yekaterina Sungur bulunuyordu.

2019 MASTERCHEF İLK 3 YARIŞMACI

Cemre Uyanık

Alican Sabunsay

2020 MASTERCHEF İLK 5 YARIŞMACI

Serhat, Özgül, Emir, Eray ve Barbaros

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