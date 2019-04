2019 Aydın Doğan Ödülü" Şener Şen'in Oldu

"2019 Aydın Doğan Ödülü" usta oyuncu Şener Şen'e verildi.

Aydın Doğan Vakfı'nın, 1997'den beri ve her yıl farklı kategorilerde düzenlediği "Aydın Doğan Ödülü" sahibini buldu. Aydın Doğan Vakfı yönetim kurulu kararıyla, 2019 yılı Aydın Doğan ödülü sinema kategorisinde usta oyuncu Şener Şen'in oldu.

İstanbul'da düzenlenen törene, Aydın Doğan Vakfı ve Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, eşi Sema Doğan, Aydın Doğan Vakfı Başkanı Hanzade Doğan Boyner ile iş, siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Aydın Doğan, 'Ev sahibi Hanzade Doğan Boyner. Ben kuruluşta ev sahipliği yaptım. 20 yılı geçtik galiba. Bütün etkinlikler onun vasıtasıyla yapılıyor. Ama benim de hoşuma gidiyor beraber kurduğum vakfın gelişmesini istiyorum. Gelen konuklarımızın hepsi dostlarımız, meslektaşlarımız ve çoğunluğu gazeteci. Hoşuma gidiyor" dedi.

"TÜM SAMİMİ DUYGULARINI BEYAZ PERDEYE TAŞIMIŞTIR"

Aydın Doğan Vakfı'nın 20 yılı aşkın süredir emeği, başarıyı ve üretimi ödüllendirmeyi görev haline getirdiğinden bahseden Hanzade Doğan Boyner ise, 'Her yıl birbirinden değerli isimlerin elinde daha da anlam kazanan Aydın Doğan Ödülü'nü bu yıl yine bir usta sanatçıya, kıymetli Şener Şen'e taktim etmekten mutluluk duyuyoruz. Ustaların ustası Şener Şen, Türk sinemasının her dönemine ve ekolüne adını altın harflerle yazmıştır. Canlandırdığı her karakteri bir roman kahramanı gibi unutulmaz kılmış, ülkemiz insanının tüm samimi duygularını beyaz perdeye taşımıştır" diye konuştu. Hanzade Doğan Boyner'in konuşmasından sonra "Züğürt Ağa, Kibar Feyzo, Ne olacak şimdi, Çiçek Abbas ve Av Mevsimi" gibi Şener Şen'in hafızalara kazınan filmlerinden kesitler izletildi. Ardından Aydın Doğan, Şener Şen'e ödülünü takdim etti.

"HAYATI NASIL DAHA RENKLİ VE ANLAMLI HALE GETİRİRİMİN ÇARESİNİ OYUNCULUKTA BULDUM"

Şener Şen yaptığı konuşmada, 'Oyunculuk tuhaf bir meslek. Diğer insanlar tek bir karakterle bütün hayatını sürdürürken oyuncuda bir farklılık var. İstediğinizi yapabiliyorsunuz. Zengin olabiliyorsunuz, fakir olabiliyorsunuz, serseri olabiliyorsunuz. İyi olabiliyorsunuz, kötü olabiliyorsunuz. Benim belki bu mesleği tutkuyla yapmamda en önemli etken bu. Hayatı nasıl daha renkli ve anlamlı hale getiririmin çaresini oyunculukta buldum. Mesela son filmimde zengin bir iş adamını oynuyorum. Son ve hala devam eden tiyatro oyunum 'Zengin Mutfağı'nda da, zengin bir adama hizmet eden aşçıyı oynuyorum. Keyifli bir şey. Üstelik yaptıklarınıza karşılık ödül veriyorlar, ben daha ne isterim" ifadelerini kullandı.

