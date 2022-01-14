(2015'te İngiltere'de 19 yaşındaki Adam Armstrong) Kim Milyoner Olmak İster 14 Ocak Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! 2015'te İngiltere'de 19 yaşındaki Adam Armstrong, bir yanlış anlaşılmadan dolayı uçak biletindeki adı "Adam West" şeklinde yazılınca bileti yanmasın diye ne yapmıştır

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 14 OCAK CUMARTESİ 50 BİN LİRALIK SORUSU

2015'te İngiltere'de 19 yaşındaki Adam Armstrong, bir yanlış anlaşılmadan dolayı uçak biletindeki adı "Adam West" şeklinde yazılınca bileti yanmasın diye ne yapmıştır

A-) Adını Adam West olarak değiştirmiştir

B-) Adam West adlı birine bileti satmıştır

C-) Sahte kimlik düzenleyip hapse girmiştir

D-) Adam West adlı birinin kimliğini çalmıştır

Doğru Cevap : -

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