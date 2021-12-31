(2013'te Çin'de bir baba, oğlunun bilgisayar...) Kim Milyoner Olmak İster 31 Aralık Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

(2013'te Çin'de bir baba, oğlunun bilgisayar...) Kim Milyoner Olmak İster 31 Aralık Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

(2013'te Çin'de bir baba, oğlunun bilgisayar...) Kim Milyoner Olmak İster 31 Aralık Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!
Haberler.com - Haberler | Gündem

31 Aralık Cuma ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. ("2013'te Çin'de bir baba, oğlunun bilgisayar oyunları...) Kim Milyoner Olmak İster 31 Aralık Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! 2013'te Çin'de bir baba, oğlunun bilgisayar oyunlarını bırakıp hayatını düzene koyması amacıyla onunla aynı oyunu oynayan başka oyuncuları hangisini yapmaları için kiralamıştır?

(2013'te Çin'de bir baba, oğlunun bilgisayar...) Kim Milyoner Olmak İster 31 Aralık Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 31 ARALIK CUMA 50 BİN LİRALIK SORUSU

2013'te Çin'de bir baba, oğlunun bilgisayar oyunlarını bırakıp hayatını düzene koyması amacıyla onunla aynı oyunu oynayan başka oyuncuları hangisini yapmaları için kiralamıştır?

A-) Oğlunun oyun karakterini öldürmeleri

B-) Oğlunun oyun hesabını hacklemeleri

C-) Oğluna kız arkadaş bulmaları

D-) Oğlunu oyundan atmaları

Doğru Cevap : A şıkkı "ğlunun oyun karakterini öldürmeleri"

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title