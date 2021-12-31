(2013'te Çin'de bir baba, oğlunun bilgisayar...) Kim Milyoner Olmak İster 31 Aralık Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!
31 Aralık Cuma ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. ("2013'te Çin'de bir baba, oğlunun bilgisayar oyunları...) Kim Milyoner Olmak İster 31 Aralık Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! 2013'te Çin'de bir baba, oğlunun bilgisayar oyunlarını bırakıp hayatını düzene koyması amacıyla onunla aynı oyunu oynayan başka oyuncuları hangisini yapmaları için kiralamıştır?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 31 ARALIK CUMA 50 BİN LİRALIK SORUSU
2013'te Çin'de bir baba, oğlunun bilgisayar oyunlarını bırakıp hayatını düzene koyması amacıyla onunla aynı oyunu oynayan başka oyuncuları hangisini yapmaları için kiralamıştır?
A-) Oğlunun oyun karakterini öldürmeleri
B-) Oğlunun oyun hesabını hacklemeleri
C-) Oğluna kız arkadaş bulmaları
D-) Oğlunu oyundan atmaları
Doğru Cevap : A şıkkı "ğlunun oyun karakterini öldürmeleri"
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