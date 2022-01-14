(2011'de İngiltere'de 2000 kadınla yapılan bir...) Kim Milyoner Olmak İster 14 Ocak Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! 2011'de İngiltere'de 2000 kadınla yapılan bir araştırmaya göre, bir haftalık tatile çıkmadan önce bavuluna her ihtimale karşı toplam 60 parça eşya koyan bir kadın, tatil boyunca bunların kaçını hiç kullanmamaktadır?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 14 OCAK CUMARTESİ 50 BİN LİRALIK SORUSU

2011'de İngiltere'de 2000 kadınla yapılan bir araştırmaya göre, bir haftalık tatile çıkmadan önce bavuluna her ihtimale karşı toplam 60 parça eşya koyan bir kadın, tatil boyunca bunların kaçını hiç kullanmamaktadır?

A-) 26

B-) 36

C-) 46

D-) 56

Doğru Cevap : A şıkkı 26

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet