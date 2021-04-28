2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar, ATV ekranlarında Hercai dizisinin ardından Akıncı'ya da final yaptırıyor.

Ekranlarda Arka Sokaklar fırtınası esmeye devam ediyor. 2006 yılında yayın hayatına başlayan ve aynı gün yayınlandığı birçok diziye final yaptıran Arka Sokaklar'ın son kurbanı Akıncı dizisi oluyor. Daha önce de yine ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinin fişini çekmişti.

BEKLENEN ETKİYİ UYANDIRAMADI

Yayın hayatına 1 Ocak'ta başlayan ve fragmanları haftalar önce dönmeye başlayan Akıncı dizisi, izleyicide beklenen etkiyi uyandıramadı. Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi ikilisinin başrolünde olduğu dizide Yıldıray Şahinler ve Tolga Tekin gibi başarılı isimler de var. 30 Nisan Cuma günü 18. bölümü ile ekrana gelecek dizinin 20. bölümü ile final yapacağı öğrenildi.

SON DÖNEMLERDE ELEŞTİRİLMEYE BAŞLANMIŞTI

Her bölümü ile sosyal medya da gündem olan Akıncı dizisi son dönemlerde fantastik diziden uzaklaşarak dram dizisine dönüştüğü yönünde çok sayıda eleştiri almıştı.