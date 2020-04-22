2004 yılında keşfedildikten sonra kaybolan 'öte gezegen' toz bulutu çıktı
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Arizona Üniversitesi, Dünya, Haber

2004 yılında keşfedildikten sonra kaybolan 'öte gezegen' toz bulutu çıktı

Araştırmacılar, Hubble Uzay Teleskobu'nun verileriyle 2004 yılında keşfedilen ancak daha sonradan kaybolan "gizemli öte gezegen" Fomalhaut b'nin aslında bir gezegen olmadığı düşünüyor

22.04.2020 18:02 | Son Güncelleme: 22.04.2020 18:02
2004 yılında keşfedildikten sonra kaybolan 'öte gezegen' toz bulutu çıktı

Araştırmacılar, Hubble Uzay Teleskobu'nun verileriyle 2004 yılında keşfedilen ancak daha sonradan kaybolan "gizemli öte gezegen" Fomalhaut b'nin aslında bir gezegen olmadığı düşünüyor.

Arizona Üniversitesi'nden Andras Gaspar ve George Rieke'nin yürüttüğü araştırmada Hubble Uzay Teleskobu'nun veri arşivleri kullanılarak daha önce tartışmalara yol açan öte gezegen incelendi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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