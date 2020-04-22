2004 yılında keşfedildikten sonra kaybolan 'öte gezegen' toz bulutu çıktı Araştırmacılar, Hubble Uzay Teleskobu'nun verileriyle 2004 yılında keşfedilen ancak daha sonradan kaybolan "gizemli öte gezegen" Fomalhaut b'nin aslında bir gezegen olmadığı düşünüyor

Araştırmacılar, Hubble Uzay Teleskobu'nun verileriyle 2004 yılında keşfedilen ancak daha sonradan kaybolan "gizemli öte gezegen" Fomalhaut b'nin aslında bir gezegen olmadığı düşünüyor. Arizona Üniversitesi'nden Andras Gaspar ve George Rieke'nin yürüttüğü araştırmada Hubble Uzay Teleskobu'nun veri arşivleri kullanılarak daha önce tartışmalara yol açan öte gezegen incelendi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com