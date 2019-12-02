20 yıllık eşini darp edip üzerine kaynar su döktü
Haberler » 3. Sayfa » 20 yıllık eşini darp edip üzerine kaynar su döktü - Haber

20 yıllık eşini darp edip üzerine kaynar su döktü

Samsun'da inşaat işçisi adam, evlerinde tartıştığı 20 yıllık eşini darp ederek, sobanın üzerinde bulunan çaydanlıktaki kaynar suyu üzerine döküp yaktı. Şüpheli koca olay sonrası kaçarak kayıplara karıştı

02.12.2019 18:55 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:55
20 yıllık eşini darp edip üzerine kaynar su döktü

'da bir kişi darp ettiği eşini kaynar suyla yakarak hastanelik etti.

Olay, Samsun'un ilçesi Uludağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat işçisi S.K.(61), evlerinde tartıştığı 20 yıllık eşi 1 çocuk annesi 54 yaşındaki D.K.'yi darp ederek yere yatırıp sobanın üzerinde bulunan çaydanlıktaki kaynar suyu üzerine dökerek yaktı.

KOCA OLAY SONRASI KAÇTI

Yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli koca ise kaçarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.