20 yıllık eşini darp edip üzerine kaynar su döktü
Samsun'da inşaat işçisi adam, evlerinde tartıştığı 20 yıllık eşini darp ederek, sobanın üzerinde bulunan çaydanlıktaki kaynar suyu üzerine döküp yaktı. Şüpheli koca olay sonrası kaçarak kayıplara karıştı
Samsun'da bir kişi darp ettiği eşini kaynar suyla yakarak hastanelik etti.
Olay, Samsun'un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat işçisi S.K.(61), evlerinde tartıştığı 20 yıllık eşi 1 çocuk annesi 54 yaşındaki D.K.'yi darp ederek yere yatırıp sobanın üzerinde bulunan çaydanlıktaki kaynar suyu üzerine dökerek yaktı.
KOCA OLAY SONRASI KAÇTI
Yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli koca ise kaçarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.