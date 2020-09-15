Üç evi soğukkanlılıkla soymuş! 20 yaşındaki suç makinesi kadın hırsız yakalandı
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Üç evi soğukkanlılıkla soymuş! 20 yaşındaki suç makinesi kadın hırsız yakalandı

İstanbul'da girdiği 3 evden on binlerce TL değerinde ziynet eşyası çalan kadın hırsız yakalandı. Hırsızın henüz 20 yaşında olduğu ve sabıka kaydının bir hayli kabarık olduğu ortaya çıktı.

15.09.2020 09:54 | Son Güncelleme: 15.09.2020 10:59

İstanbul'da girdiği evlerden değerli ziynet eşyaları çalan kadın hırsız yakalandı. 20 yaşındaki şüphelinin hırsızlık suçlarının yanı sıra pek çok farklı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; 3 Ağustos'ta Beşiktaş'ta, 31 Ağustos'ta Bakırköy'de ve 5 Eylül'de Başakşehir'de meydana gelen hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Olayların yaşandığı yerlerde ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin önce eşkallerini daha sonra kimliklerini tespit etti. Polis, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

ON BİNLERCE LİRALIK HIRSIZLIK

Beşiktaş, Bakırköy ve Bahçelievler'de meydana gelen 3 ayrı evden hırsızlık olayında, altın kolye, altın saat, pırlanta tektaş yüzük, cumhuriyet altını ve dizüstü bilgisayar çalındığı, vatandaşların on binlerce TL zarara uğradığı öğrenildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu, 3 ilçede meydana gelen hırsızlık olayının sorumlularından olduğu belirlenen Göksu K. (20) isimli kadın 12 Eylül günü yakalanarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

KADIN HIRSIZ SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Emniyette ifadesi alınan 20 yaşındaki şüphelinin, 3 adet Evden Hırsızlık, 1 adet Mala Zara Verme, 2 adet İş yerinden Hırsızlık, 8 adet açıktan hırsızlık, 1 adet güveni kötüye kullanma, 1 adet yankesicilik, 1 adet silah bulundurma ve 2 adet yaralama suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin, güvenlik kamerası kayıtlarında tespit edilen diğer şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, biri kadın 2 kişinin binalara girdikleri, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikten sonra binalardan ayrıldıkları görüldü.

Üç evi soğukkanlılıkla soymuş! 20 yaşındaki suç makinesi kadın hırsız yakalandı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (5)
SUÇ MAKİNESİ: Cezaevine gönderildi 1 hafta sonra serbest kalır, yine hırsızlık yapar yine yazar gazeteler suç dosyası kabarık diye :) ama hala dışarıda devamkee
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OGUZ: CEZA VAR MI YOK NİYE NAMUSLU CALIŞIP EMEGİYLE PARA KAZANSIN Kİ BİR AY İKİ AY YATMAZ KALDIGI YERDEN DEVAM
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FERHAT: Kızın fiziği falan çok güzel. .
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