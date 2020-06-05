20 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği bot kazası kamerada
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20 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği bot kazası kamerada

20 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği bot kazası kamerada Bodrum'da 20 yaşındaki bir gencin yaşamını yitirdiği bot kazası saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

05.06.2020 16:14 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:18

20 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği bot kazası kamerada

MUĞLA - Bodrum'da 20 yaşındaki bir gencin yaşamını yitirdiği bot kazası saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Dün Yalıkavak koyunda demirli bir teknede çalışan 20 yaşındaki Ali Murat Şişman'la, 20 yaşındaki Emir Balkaya dün kıyıdan kumanya almak için lastik botla tekneden ayrılmasının ardından dümeni arızalandıktan sonra beton iskeleye botla çarpma anları güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Botun dümenin arıza yapması sonucun yaşanan kazada bottan düşen 2 genç yaralandı. Yakınlarında bulunan başka bir botla kıyıya getirilen Balkaya ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Balkaya'nın yaşamını yitirdiği kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilen görüntülerde hızlı bir şekilde seyreden lastik botun, kendi etrafında dönmeye başlıyor. Hızını alamayan botun dümeni Yalıkavak limanını beton duvarına çarparak devrildiği görülüyor.

Öte yandan lastik botun dümen tertibatında arıza olduğu ve kazanın bu arızadan kaynaklı olarak meydana geldiği ifade edildi. Kaza öncesinde arıza için servis beklediği de öğrenildi. Olayla ilgili gençlerin çalıştığı yatın kaptanının da ifadesi alındı. Yaşamını yitiren gencin cenazesinin ailesi tarafından İstanbul'a götürülerek defnedileceği bildirildi.

20 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği bot kazası kamerada

Kaynak: İHA

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