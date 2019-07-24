"20. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali" başladı

Büyükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen "Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali" başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında, 20 ülkeden 64, Anadolu'dan ise 85 el sanatları zanaatkarının katıldığı "Uluslararası Atölye Bayramı Geleneksel El Sanatları Sergisi" açıldı.

Kültürpark Kurşunluhan'da gerçekleştirilen sergide aynı zamanda "Doğanın Yüzleri Atölyesi" bünyesinde hazırlanan cam ve ahşap eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükçekmece Belediye Başkanı ve Festival Komitesi Başkanı Hasan Akgün, el sanatlarının kültürlerin geleceğe taşınması konusunda büyük önem teşkil ettiğini anlattı.

Akgün, dünya kültür ve sanat hayatına festivallerin büyük katkı sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Dostluğun, kardeşliğin, sevginin, samimiyetin kucaklaştığı bu festivalde sizlerle birlikte 10 gün boyunca birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yurt dışından gelen dostlarımızın güzel günler geçirmesini diliyorum. Birbirimizin kültür ve sanat hayatlarından bir şeyler öğreneceğimiz kesin. Burada geçmişimizi ortaya koyan el sanatları atölyesinde günlerce binlerce insan sizlerle birlikte olacak. Geçmişimi bu atölyede çok daha rahat görüyorum. Emeği geçen bütün katılımcı dostlarımıza, yöneticilerimize, belediye meclis üyelerimize ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Sergi açılışına Türkiye Uluslararası Festivaller Birliği Başkanı Atilla İpek, Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu (FIDAF) 2. Başkanı ve Festival Komitesi Başkan Yardımcısı Hayri Gürhan Ozanoğlu ile belediye meclis üyeleri katıldı.

Festival, 3 Ağustos'a kadar sürecek

Festival bu yıl 71 ülkeden bin 420 kültür ve sanat elçisini ağırlayacak.

Festival kapsamında verilen "Yaşam Boyu Onur Ödülü" Oya Başar ile Selçuk Yöntem'e, "Basın Onur Ödülü" Oktay Ekşi'ye, "Basın Başarı Ödülü" ise Deniz Zeyrek'e takdim edilecek.

"Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Yarışması", "Uluslararası Altınköprü Çağdaş Dans Yarışması", "Uluslararası Atölye Bayramı - Geleneksel El Sanatları Sergisi", "Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni"nin de yapılacağı festivalde, çok sayıda etkinlik yer alacak.

Dünya Festivaller Birliği tarafından 7 kez "Dünyanın en iyi kültür ve sanat festivali" ödülüne layık görülen festivalde ayrıca Musa Eroğlu, Fatih Erkoç, Ferhat Göçer, Fatma Turgut ve Simge Sağın konser verecek.

Etkinlik, 3 Ağustos'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA