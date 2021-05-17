20 TL'ye mal edip 800 TL istiyor! Hadise'nin kardeşi Derya Açıkgöz herkesi şaşırttı

Hadise'nin tasarımcılıkta umduğunu bulamayan kardeşi, annesinin ördüğü ürünleri satmaya başladı. Derya Açıkgöz'ün 'yardım' adı altında 20 TL'ye mal olan bir bebek hırkasına 800 TL fiyat biçmesi, 'Soyadlarının hakkını veriyor' yorumu yaptırdı.

Takvim'de yer alan habere göre; Hadise'nin şöhreti yakalamasının ardından küçük kardeşi Derya, tasarımcı; şimdilerde düşman olduğu ablası Hülya, yönetmen ve menajer olmuştu. Tasarımcılıkta başarılı olamadığı için Hadise'nin bile çalışmaktan vazgeçtiği Derya Açıkgöz, şimdi de annesinin ördüğü bebek kıyafetlerini satışa çıkarmaya başladı. Satış geliriyle gençlere ve çocuklara kitap alacağını söyleyen Derya'nın seçtiği ürünler ise ateş pahası...

Örgü elbise ve takım hırkanın fiyatı 118.46 euro (1.188 TL), erkek hırka ve pantolon örgü takım 99.85 euro (1.003 TL), bebek hırka 79.74 euro (800 TL)…

FİYATLAR ŞAŞKINLIK YARATTI

Türkiye'deki kadınların 15/20 TL'ye mal edip ördüğü hırkanın bile 800 TL'den satışa çıkarılması, şaşkınlık yarattı. Yardım adı altında satılan ürünlerin dünyaca ünlü markaların fiyatlarıyla yarışır olması ise "Yardım bahane, uyanıklık şahane" dedirtti. Türkiye'de de yardım için satılan birçok el emeği ürünün son derece ucuz fiyatlarla satışa sunulduğunu örnek gösteren sosyal medya kullanıcıları, "Soyadlarının haklarını bir kez daha vermişler" yorumu yapmadan edemedi! Kadınların en fazla 50 TL'ye mal ettiği örgü elbise ve hırkanın 1.188 TL'den satılması, "Hadise; Fendi ve Valentino gibi markalar giye giye fahiş fiyatlara alışmış" dedirtti. Ünlü popçunun şöhreti, tüm aileye yaradı. Derya Açıkgöz, tasarımcı oldu. Hadise'nin kanlı bıçaklı olduğu ablası ise yönetmenlik, menajerlik ve işletmecilik yapmıştı.

Kaynak: Snob Magazin