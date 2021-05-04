20'li yaşlar akımına dahil olan Demet Akalın, yüzünün yandığı bir pozunu paylaştı

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20. yaş gününde patlayan balonlardan dolayı yüzünde ciddi yanıklar meydana gelen ünlü şarkıcı Demet Akalın, hastanede çektirdiği bir karesini paylaşarak sosyal medyada başlayan 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımına uydu.

Sosyal medyada başlayan 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımına ünlü isimler de katıldı. Akıma dahil olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, herkesin aksine mutlu olduğu andan bir kare paylaşmak yerine yıllar önce yüzü yandığı için hastanede yattığı döneme ait bir fotoğraf paylaştı.

AKIMA YÜZÜNÜN YANDIĞI POZLA DAHİL OLDU

20. yaş gününü kutladığı bir partide mumların patlattığı yanıcı gaz dolu balon sonucu yüzü tanınmayacak hale gelen Demet Akalın, akıma hastanede çekilen bir pozla katılarak "20. yaş günümde uçan balonlardan yanmıştım. Her gün kabukları soyuluyordu suratımın epey acılıydı" notunu düştü.

Yıllar sonra yüzünün yanmasıyla ilgili açıklama yapan ünlü şarkıcı "Kimse bana acıdan bahsetmesin. Yanık çok fenaydı çok" ifadelerini kullanmıştı.