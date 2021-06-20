20 Haziran 2021 Star Yayın Akışı
20 Haziran 2021 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Ada Masalı
02:30 Bağcık
04:15 Bağcık
07:30 Geniş Aile
09:30 Cocomelon
09:45 Ayşecik ile Ömercik
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Çizgi Film
13:30 Güldüy Güldüy Show Çocuk
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Ada Masalı
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
Kaynak: InterSinema.com