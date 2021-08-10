20 dakikalık sağanak yağış Malatya'yı felç etti
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20 dakikalık sağanak yağış Malatya'yı felç etti

20 dakikalık sağanak yağış Malatya'yı felç etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış hayatı felç etti.

Malatya'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış hayatı felç etti. Yaklaşık 20 dakika etkili olan sağanak yağış nedeniyle kent merkezi adeta göle döndü. Su dolan yollarda araçlar ilerlemekte zorluk çekerken, onlarca araç yolda kaldı.

Malatya'da aniden başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle çevre yolu üzerinde bulunan alt geçitlerde trafik durma noktasına gelirken, Elazığ-Malatya karayolu üzerinde bir çok araç yolda kaldı. Yolda kalan araçlar nedeniyle çevre yolu üzerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, yoldan çıkan bazı araçlar kazaya karıştı.

Sağanak yağış kent genelinde yer yer etkisini sürdürürken trafik, itfaiye ve belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktalarda tahliye çalışması başlattı. - MALATYA

20 dakikalık sağanak yağış Malatya'yı felç etti
20 dakikalık sağanak yağış Malatya'yı felç etti
20 dakikalık sağanak yağış Malatya'yı felç etti
20 dakikalık sağanak yağış Malatya'yı felç etti
20 dakikalık sağanak yağış Malatya'yı felç etti
20 dakikalık sağanak yağış Malatya'yı felç etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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