20 Ağustos 2020 Atv Yayın Akışı 20 Ağustos 2020 Perşembe günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 00:15 Thor 01:35 Ölümcül Darbe 02:45 Kanatsız Kuşlar 03:20 Kanatsız Kuşlar 05:40 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Hercai 13:00 Gün Ortası 14:00 Beni Bırakma 15:30 Bir Zamanlar Çukurova 18:40 ATV Haber 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Thor 20:00 Thor: Karanlık Dünya 22:05 Sully 22:10 Goosebumps: Canavarlar Firarda Kaynak: InterSinema.com