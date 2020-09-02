2 yıllık aşk bitti! Hazal Filiz Küçükköse ve Alp Güler ayrıldı
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2 yıllık aşk bitti! Hazal Filiz Küçükköse ve Alp Güler ayrıldı

İkili, 10 gün önce konuşup anlaşarak ilişkilerini noktalama kararı aldı.

2 yıllık aşk bitti! Hazal Filiz Küçükköse ve Alp Güler ayrıldı
02.09.2020 09:32 | Son Güncelleme: 02.09.2020 09:37

İkili, 10 gün önce konuşup anlaşarak ilişkilerini noktalama kararı aldı. Küçükköse ve Güler'in kötü ayrılmadığı ve dostluklarının devam ettiği öğrenildi. Hazal Filiz Küçükköse geçen yıl 32'nci yaşını kutlarken Alp Güler güzel oyuncuya yarım altın takarak herkesi şaşırtmış, çift bu sürpriz hediyeyle magazin sayfalarına haber olmuştu.

Kaynak: Hürriyet

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