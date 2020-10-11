2. Uluslararası Balkan Müzik Festivali devam ediyor
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2. Uluslararası Balkan Müzik Festivali devam ediyor

11.10.2020 21:21 | Son Güncelleme: 11.10.2020 21:25
2. Uluslararası Balkan Müzik Festivali devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Edirne'de düzenlenen 2. Uluslararası Balkan Müzik Festivali'nin üçüncü gününde klarnet virtüözü Serkan Çağrı konser verdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Edirne'de düzenlenen 2. Uluslararası Balkan Müzik Festivali'nin üçüncü gününde klarnet virtüözü Serkan Çağrı konser verdi.

Çağrı, Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfınca (TRAKSEV) Kaleiçi'ndeki tarihi İtalyan Kilisesi'nde düzenlenen etkinlik öncesinde, konserin sosyal medya üzerinden izleyicilere canlı olarak sunulduğunu söyledi.

Hatay'daki orman yangınlarına değinen Çağrı, "İnsanoğlunun ve tüm canlıların yaşamına kasteden canileri, alçakları nefretle kınıyoruz. Geleceğimizi karartmaya kimsenin hakkı yok. Yeşile duyarlı herkesin bu konuda tepki koymalarını istiyorum, bunu siyasileştirmeden bu dünyamızı kimsenin berbat etmesine izin vermeyelim" dedi.

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına da uluslararası hukuku çiğneyerek saldırdığının altını çizen Çağrı, "Karabağ Azerbaycan'ındır" diyerek Azerbaycan halkı ile Türk halkının yüreğinin bir attığını söyledi.

Daha sonra Serkan Çağrı ve orkestrası Balkan ve Rumeli türkülerini seslendirdi.

Konseri TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de izledi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi ve Trakya Üniversitesi'nin desteği ile TRAKSEV tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Balkan Müzik Festivali yarın Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası üyelerinden oluşan Trakya Ensemble konseri ile sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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